Македонский вопрос

Жители Греции продолжают протестовать против использования соседней страной названия Македония. В минувшее воскресенье в центре Афин состоялся митинг "Македония — это Греция", в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Греки утверждают, что Бывшая Югославская Республика не имеет ничего общего с исторической Македонией, входящей в состав Греции. Своей оценкой последних событий с телеканалом "Евроньюс" поделился министр иностранных дел Греции:

"Я считаю, что митинг получился не таким крупным, как ожидали его организаторы, учитывая, что акцию поддерживали и правая оппозиция, и церковь и другие организации".

Никос Кодзиас заявляет, что власти Бывшей Югославской Республики Македония пока не подготовили население своей страны к предстоящему соглашению по этому вопросу, но признает, что греческое правительство также сталкивается с определенными проблемами.

"Я по-прежнему жду, когда Скопье, наконец, перейдет к открытому обсуждению названия - какое прилагательное они все-таки захотят поставить перед существительным и как это все будет преподнесено их гражданам. Мы готовим греческую общественность, и, как вы можете видеть, сталкиваемся с трудностями, я имею в виду демонстрации в Салониках и Афинах. Я не вижу, что бы такая же подготовка велась с противоположной стороны. Все это меня постоянно беспокоит, даже сейчас, во время этого интервью".

В конце февраля в ходе тура по шести странам Западных Балкан президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер посетит и Скопье. В Брюсселе к этому региону приковано пристальное внимание.

"Эта поездка была запланирована и объявлена уже давно. Эта область господину Юнкеру хорошо знакома еще со времен его работы на посту премьер-министра Люксембурга. По мнению Юнкера, этот регион имеет большое значение", - сказал пресс-секретарь Александр Винтерштейн.

Греки настаивают на том, чтобы любое соглашение с соседями было вынесено на референдум, и они также могли сказать свое слово.