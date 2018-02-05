Итальянский стрелок не раскаивается

Ультраправый экстремист, открывший огонь по людям в городе Мачерата в центральной Италии, действовал в здравом уме, решительно и осознанно. "В содеянном он не раскаялся", - сообщил в воскресенье представитель итальянской полиции.

Подозреваемый - 28-летний Лука Траяни - останется в тюрьме. Полиция ведёт расследовани по нескольким направлениям, в том числе "покушение на убийство на почве расовой ненависти", а это отягчающее обстоятельство.

При обыске квартиры Траяни обнаружили "Майн Кампф", Гитлера и "Историю социальной республики" Муссолини, а также кельтские кресты и тематические журналы. В МВД Италии заявили, что его приверженность фашистской и нацистской идеологии налицо.

В ночь на воскресенье от рук Луки Траяни пострадали шестеро выходцев из Африки в возрасте от 22 до 33 лет. После стрельбы из пистолета Траяни вышел из автомобиля с накинутым на плечи итальянским флагом и вскинул руку в фашистском приветствии.