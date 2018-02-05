Борьба за допуск на ОИ-2018 продолжается

Россия продолжит бороться за то, чтобы спортсмены, оправданные Спортивным арбитражным судом, попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Ранее CAS отменил санкции МОК в отношении 28 россиян.

15 из них (включая 13 спортcменов и двух тренеров), изъявивших желание поехать в Южную Корею, в понедельник получили отказ от Международного Олимпийского Комитета. Причина, по словам его представителей, – в недостатке доказательств невиновности россиян в нарушении антидопинговых правил.

"Мы прибегнули к той же, что и ранее, строгой мере после крайне неутешительного для нас решения CAS, который удовлетворил целый ряд апелляций. Приглашение на Олимпийские Игры – это привилегия. Неподпадение под санкции не означает его автоматическое получение. Поэтому мы их и не пригласили", - объяснил президент МОК Томас Бах.

Российские власти высказали свое сожаление данным вердиктом, однако заверили, что переговоры с Международным Олимпийским Комитетом продолжаются.

За четыре дня до старта Игр, надежда на то, что решение МОК будет оспорено, ещё есть – говорит президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

"Есть другие суды. Тот же CAS может принять решение сейчас по тем спортсменам, которые были ими же пять дней назад полностью оправданы, и МОКом не пущены, не приглашены на Олимпийские Игры. Всё-таки МОК - это не какая-то частная контора. Мне казалось года четыре назад, что это абсолютно спортивная организация, в чём я сейчас крайне сомневаюсь", - заявила Вяльбе, выступая перед журналистами.

Адвокаты не допущенных до Игр тренеров и спортсменов готовятся подать апелляцию в гражданскую панель ad hoc Спортивного арбитражного суда, которая уже начала свою работу в Пхёнчхане. Дела в ней рассматривают в ускоренном режиме.