ВКС России нанесли авиаудары по провинции Идлиб

Российская авиация усилила бомбардировки сирийской провинции Идлиб, находящейся под контролем вооруженных формирований исламистов, после того как 3 февраля боевики крупнейшей идлибской группировки "Тахрир аш-Шам" сбили российский штурмовик Су-25.

Наиболее интенсивные удары, в том числе по самому городу Идлиб, в котором находится главный штаб "Тахрир аш-Шам", наносились в ночь с субботы на воскресенье. Ресурсы, связанные с исламистами, утверждают, что в результате авиаударов пострадал жилой дом и госпиталь.

В январе сирийская армия и союзники провели успешную наступательную операцию против "Тахрир аш-Шам", освободив авиабазу Абу-эд-Духур, в результате чего формирования исламистов в провинции Хама оказались отсечены от основных сил в провинции Идлиб. Дальнейшее наступление в направлении города Идлиб было приостановлено согласно договоренности с Турцией.

3 февраля боевики "Тахрир аш-Шам" сбили российский Су-25 из ПЗРК, происхождение которого в настоящее время устанавливается. Пилот штурмовика, майор Роман Филипов, успешно катапультировался, но был вынужден принять неравный бой с окружившими его боевиками. Чтобы не попасть в плен, он подорвал себя гранатой.