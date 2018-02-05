Италия: сохраните еду и деньги

Пятое февраля в Италии - день борьбы с пищевыми отходами. Каждый год жители Апеннин выбрасывют два миллиона тонн невостребованных продуктов. Корреспондент euronews Элоиза Ковелли посетила проживающую в римском пригороде Чинечитта дом Ди Сальвио. Наряду с 400 итальянскими семьями, Даниэле Ди Сальвио и его супруга Валентина Бренгола участвуют в проекте министерства окружающей среды, направленном на сокращение отходов.

Валентина Бренгола: "У меня есть дневник, куда я записываю все продукты, выброшенные в мусорную корзину. И еще мы взвешиваем пищевые отходы. За неделю от семьи из четырех человек выходит один килограмм".

"И сколько потрачено впустую?", - спрашивает журналист euronews Элоиза Ковелли.

"Тридцать евро неделю." - отвечает Валентина.

Это довольно значительная сумма. Но семья Ди Сальвио выбрасывает на ветер гораздо меньше средств и продуктов чем итальянская семья в среднем. По данным экспертов, в Италии на одного человека ежегодно приходится около 37 килограммов пищевых отходов. В Европе в целом дела обстоят намного хуже.

euronews: "Что делать, чтобы не выбрасывать еду?"

Даниэле Ди Сальвио: "Покупать продукты каждые два-три дня. Избегать больших закупок в супермаркете каждую неделю."

Если соблюдать эти простые правила вы не будете загрязнять окружающую среду и сохраните свои деньги.