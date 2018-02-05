Визит Эрдогана в Ватикан

Папа римский Франциск в понедельник принял в Ватикане турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщается, в ходе беседы, которая проходила тет-а-тет и длилась около часа, глава Турции и понтифик осудили решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и высказались за сохранение его нынешнего статуса, отметив наличие негативных последствий политики Вашингтона в регионе.

После переговоров папа римский вручил турецкому президенту бронзовый медальон, на котором изображены ангел и дракон. Наблюдатели называют этот визит историческим, поскольку он стал первым для президента Турции в Ватикан за последние 59 лет.