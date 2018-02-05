Эсмонд Брэдли Мартин: убит ударом в шею

Эсмонд Брэдли Мартин, борец с контрабандой слоновой кости и рогов носорогов, убит в Кении. Тело 75-летнего американца с ножевым ранением в шею обнаружили в его доме в столице Кении Найроби. Полиция расследует обстоятельства гибели Мартина. В правоохранительных органах предполагают, что мужчину могли убить грабители.

В Африку Брэдли Мартин приехал в 70-ых годах прошлого века. Он вел расследования в сфере нелегальной торговли слоновой костью в Кении, Конго, Вьетнаме, Лаосе, Китае и собирал информацию о каналах сбыта. Сыщик, рискуя жизнью, выдавал себя за покупателя запрещенного товара, чтобы вычислить его стоимость на черном рынке.

Не так давно Мартин вернулся из поездки в Мьянму. По сообщениям ряда СМИ Брэдли Мартин работал над новым отчетом по итогам своего расследования.