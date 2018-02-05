Президент Анастасиадис о финансах и объединении Кипра

Президентом Кипра перееизбран Никос Анастасиадис. В ходе второго срока 71-летнему греку-киприоту очевидно предстоит и дальше решать финансово-экономические вопросы и добиваться объединения острова. Вскоре на Кипре пройдёт встреча лидеров семи средиземноморских стран ЕС. Обо всем этом Анастасиадиса расспросила в Никосии корреспондент Евроньюс Эфи Кутсокоста.

Евроньюс: Во время предвыборной кампании больше всего обсуждались, конечно, финансы, но другой важной темой была банковская система. Насколько стабильна эта банковская система сейчас после кризиса, и связанной с ним стрижки депозитов ? Собираетесь ли вы предпринять какие-либо меры в отношении кооперативных банков?

Анастасиадис: Как вы знаете, кипрская банковская система находится под наблюдением Евросоюза. Насколько мне известно, капитализация составляет более 15 проц. Ряду финансовых учреждений действительно нужно сделать некоторые замечания, и мы полны решимости принять необходимые меры, но они не окажут негативного воздействия на вкладчиков или вообще.

Евроньюс: Позвольте мне перейти к другому важному вопросу, кипрской проблеме. Переговоры, проведенные в прошлом году, до выборов, увенчались конкретными предложениям. Обе стороны положили на столе географические карты. Однако за 24 часа до голосования на Кипре лидер турок-киприотов Акынджи сказал, что забирает эти карты, которые его община считает действительным с декабря. Что это значит? Возвращаемся ли мы к самому началу?

Анастасиадис: Это неудача, но она не первая. Многие из достигнутых нами в прошлом продвижений вперёд были на ходу отменены из-за давления со стороны Анкары. Хуже всего было на переговорах в Швейцарии, где мы полностью выполнили параметры, установленные Генеральным секретарем ООН. К сожалению, турецко-киприотская и турецкая стороны не только не отреагировала на наши письменные предложения, сделанные в ответ на запрос Генсека. Вместо этого они настаивали на своих первоначальных требованиях относительно выполнения гарантий 1960-х годов прошлого века, сохранения военной базы в северной части Кипра и постоянного присутствия турецкой армии.

Евроньюс: Какие инициативы вы намерены предпринять?

Анастасиадис: Я буду искать контакта с г-ном Акынджи, но не сразу, а через несколько дней, чтобы наш Национальный совет сумел встретиться и обсудить дальнейшие. И, конечно же, я буду искать встречи с г-ном Акынджи, чтобы понять его намерения. Но судя по заявлениям турецкого министра иностранных дел Чавушоглу, не приходится ожидать создания новых условий для обсуждения статуса острова.

Евроньюс: Руководство греков-киприотов добивается поиска нефтяных месторождений, в турецкая сторона продолжает против этого возражать. И пока проблема Кипра не решена, возможна ли эксплуатации природных ресурсов?

Анастасиадис: Мы наблюдаем за поведением Турции, сохраняя самообладание. Мы не откажемся от наших суверенных прав из-за этих проблем. Мы примем все необходимые меры кроме, конечно, военных, и будем делржать в курсе международные организации, наших партнеров и заинтересованные страны. Мы продолжим работу над нашими энергетическими планами.

Евроньюс: Страны Восточной и Центральной Европы сформировали по различным вопросам единый и прочный фронт. Вышеградская говорит одним голосом в дебатах по таким вопросам как иммиграция. И это доставляет Евросоюзу головную боль. Сможем ли мы увидеть нечто подобное в южных странах?

Анастасиадис: Наша цель — вести диалог и согласовывать позиции друг друга в южной семёрке. Но мы не создаём коалицию, которая углубила бы раскол в ЕС. Я вскоре приглашу лидеров средиземноморских стран на очередную дискуссию. Мы недавно встречались в Риме, следующий саммит будет на Кипре, надеюсь, в конце марта.