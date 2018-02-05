Ассанж в шаге от свободы?

Британский суд рассмотрит вопрос отмены ордера на арест Джулиана Ассанжа. Слушания по делу основателя WikiLeaks пройдут в Вестминстерском магистратском суде во вторник.

Более пяти лет Ассанж проживает в посольстве Эквадора в самом центре Лондона.

С просьбой о предоставлении политического убежища он обратился к эквадорским властям, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании. Джулиан Ассанж также опасается передачи США. Там, за публикацию секретных документов Госдепартамента, ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.

Несмотря на то, что в мае прошлого года шведские прокуроры прекратили следствие в отношении 45-летнего австралийца, он до сих пор подлежит аресту британской полицией за нарушение режима освобождения под залог.

Месяц назад Ассанж получил гражданство Эквадора. Власти этой страны не смогли добиться от Великобритании предоставления основателю WikiLeaks дипломатического статуса, который позволил бы ему покинуть территорию посольства без риска быть взятым под стражу.

Ранее специальная Комиссия ООН признала ограничение свободы Ассанжа незаконным.