В Рио-де-Жанейро прошла генеральная репетиция карнавала

Рио-де- Жанейро - город, где праздник не останавливается ни на минуту. Едва оправившись от новогодних празднеств, Рио уже полным ходом готовится к карнавалу. В минувшие выходные на главном самбодроме города прошла генеральная репетиция праздничного шествия.

Главная цель - отработать слаженность движения колонны и, конечно, хореографию. Это уникальная возможность для простых жителей Рио-де-Жанейро прикоснуться к атмосфере праздника. Ведь за вход на "прогон" со зрителей денег не берут.

Совсем другое дело артисты. В этом году многие школы самбы просто не смогли принять участие в репетиции, говорят некоторые участники карнавала.

"Это довольно печально, что малые школы вынуждены тренироваться в неприспособленных для этого помещениях и даже не могут попасть на главный самбодром", - говорит Люсия, жительница Рио-де-Жанейро.

Как отмечают знатоки, бюджет некоторых самых крупных школ на то, чтобы достойно выступить на карнавале, подчас может достигать сотен тысяч и даже нескольких миллионов долларов.

Карнавал в Рио-де-Жайнеро начнется 9 февраля.