"Альтернатива для Германии" в Крыму

Группа членов ландтагов Берлина, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" прибыла в Крым и собирается пробыть там до 9 февраля.

4 февраля, в день начала работы Ялтинской конференции 1945 г., немецкие депутаты посетили Ливадийский дворец. Они намерены также провести встречи с руководством республики, с национально-культурными объединениями и представителями бизнеса.

Рогер Бекамп, депутат ландтага Северного Рейна-Вестфалии: "На наш взгляд, Крым не оккупирован русскими, а вернулся в Россию, потому что народ хочет быть частью России. Большинство людей, с которыми мы встретились, по-настоящему довольны тем, что вернулись на родину, в Россию. Но проблема в том, что санкции осложняют их жизнь".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Твиттере, что "безответственный вояж может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия".

После присоединения Крыма к России Евросоюз наложил запрет на все формы отношений с полуостровом, включая торговлю и инвестиции. "Альтернатива для Германии" называет санкции ошибкой.