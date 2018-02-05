Абдеслам отказывается говорить на судебном поцессе в Брюсселе

В Брюсселе начался процесс над Салахом Абдесламом - единственным из выживших участников парижских терактов 2015 года.

В понедельник утром Абдеслам был доставлен на вертолете из Франции в Бельгию. Будучи уроженцем этой страны, он был задержан в одном из кварталов Брюсселя - Моленбек - через несколько месяцев после терактов в Париже.

В Бельгии он обвиняется в оказании вооруженного сопротивления при задержании сотрудниками полиции. Однако на первом же заседании суде Абдеслам отказался отвечать на какие-либо вопросы и заявил, что намерен хранить молчание.

Адвокат подсудимого пытался добиться переноса процесса на более поздний срок, аргументируя это ухудшением здоровья Абдеслама в заключении. Однако бельгийский суд отклонил ходатайство.

В столице Бельгии предприняты беспрцедентные меры безопасности на те дни, пока будут продолжаться первые слушания по делу Абдеслама в суде. Он отказался отвечать на вопросы, как и во Франции, где ему также грозит судебный процесс за участие в терактах. Однако французские власти все же надеются, что в ходе нынешних слушаний удастся пролить свет на деятельность джихаистской сети в Бельгии.

Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Практически одновременно боевики осуществили несколько атак: сначала прогремели три взрыва возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, затем террористы расстреляли посетителей нескольких кафе на улицах Парижа, а сразу после этого устроили бойню в концертном зале "Батаклан".

В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Абдеслам был одним из семи террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие.