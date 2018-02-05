Первый день процесса над Абдесламом в Брюсселе сенсаций не принес

Первый день долгожданного судебного процесса над Салахом Абдесламом в Брюсселе завершился без сенсаций. Подсудимый отказался отвечать на вопросы по существу дела, а в довершении всего и вовсе обвинил бельгийское правосудие в предвзятом отношении к мусульманам.

Уроженец Брюсселя Абдеслам является единственным из выживших участников парижских терактов 2015 года, когда группа экстремистов убила 130 человек во французской столице. Правда, в Бельгии его судят вовсе не за это, а за оказание вооруженного сопротивления властям при задержании.

Таким образом, процесс в Брюсселе является своего рода прелюдией к тому, что будет ждать Абдеслама затем во Франции.

"Он заявляет, что не будет отвечать на вопросы судьи, но при этом делает откровенно провокационные заявления. Так, он заявил, что не боится земного суда, а верит только в своего бога", - сообщил допущенный на процесс отец одного из убитых в парижских терактах.

Бельгийская прокуратура потребовала для Абдеслама наказание в виде 20 лет лишения свободы. Оказанное им сопротивление при задержании было расценено, как попытка убийства сотрудников полиции.

"Я думаю, что никого не может устраивать то, как прошли слушания, - заявил представитель стороны обвинения. - Родственники жертв имеют право получить ответы на некоторые вопросы".

Адвокаты подсудимого воздержались от каких-либо комментариев. Следующие слушания в рамках процесса на Салахом Абдесламом в Брюсселе состоятся в четверг, 8 февраля.