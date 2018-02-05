Что знает Абдеслам про ячейки террористов?

Начавшийся в Брюсселе судебный процесс над Салахом Абдесламом пока касается только его перестрелки с бельгийской полицией за три дня до его задержания в марте 2016 года. Судья отметил, что на нынешнем этапе не рассматривается причастность этого француза марокканского происхождения к терактам в Париже и Брюсселе. Однако именно эти события считает чрезвычайно важными сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике:

“Вопрос стоит так, есть ли ещё другие “спящие» или активные ячейки, которые готовят нападения в Бельгии и Франции? - сказал Клод Монике. - Такую опасность мы ощущали с 2015 года, в 2016, и она сохранялась до конца 2017 года. Мы постоянно проводили аресты и убедились, что ещё существуют террористические структуры или радикализированные лица, которые могут образовывать такие структуры”.

Теракты в Париже и его пригороде с участием Абдеслама 13 ноября 2015 года начались возле стадиона "Стад де Франс" и унесли жизни в общей сложности 130 человек. На первом же заседании суда Абдеслам отказался отвечать на какие-либо вопросы и заявил, что намерен хранить молчание.

«Молчание не поможет ему оправдаться. В его интересах — откликаться на то, что говорят жертвы его преступления, - сказал Билал Блей Моконо, раненный во время нападения на стадион. - Известно, что он не хочет отвечать следователям. Но он обязан нести ответственность перед жертвами. Жертвы сегодня ждут от него ответов "

Через несколько дней ареста Абдеслама в брюссельском аэропорту и на станции метро "Мальбек" были устроены взрывы, унесшие жизни 35 человек. Ответственность за эти акции взяло на себя так называемое «Исламское государство».