«Поезда не должны были встретиться»

Два человека стали жертвами железнодорожной катастрофы в США. Пассажирский поезд, следовавший из Нью-Йорка в Майами, возле городка Кейси в Южной Каролине лоб-в-лоб столкнулся со стоявшим на путях товарным составом. Погибшие — поездная бригада пассажирского поезда. В больницы доставлены 116 пострадавших — почти все пассажиры. В товарном в момент трагедии никого не было.

«Они вообще не должны были встретиться здесь у моста. Возможно, дело в расписании. Но я доверяю тем, кто разбирается в таких вещах и у кого есть более точная информация. Пока похоже на то, что пассажирский поезд оказался на неправильном пути», — сообщил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер. Пассажирский локомотив практически целиком разрушен, первые вагоны сошли с рельсов. Сотрудники химзащиты на месте крушения собирают почти 20 тысяч литров дизельного топлива из лопнувших баков локомотивов.

Национальное бюро безопасности на транспорте ведёт расследование причин катастрофы.