Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах

Голливудская актриса Ума Турман обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В интервью газете The New York Times Турман рассказала, что первый раз Вайнштейн стал приставать к ней вскоре после выхода фильма «Криминальное чтиво». Когда он впоследствии повторил попытку, актриса заявила продюсеру, что разрушит его репутацию, если он не прекратит домогательств. Вайнштейн, который сейчас проходит лечение в одной из клиник, подтвердил через своего представителя, что такие слова «действительно могли быть сказаны». При этом он заявил, что всего лишь «флиртовал» с кинозвездой и отрицает, что угрожал разрушить её карьеру.

Ума Турман рассказала также о своих сложных отношениях с режиссёром Квентином Тарантино. По её словам, когда актриса попала в аварию во время съёмок, Тарантино был против передачи ей записи дубля, который она хотела направить в полицию. Турман расценила его поведение как «предательство».