Африн: крупнейшие потери Турции

Суббота стала днём самых крупных турецких потерь за время операции «Оливковая ветвь»: погибли семь военнослужащих, из них пятеро — в одном танке, полностью уничтоженном метким попаднием ракеты. Общее число погибших турецких солдат, по данным Генштаба, достигло 13.

Уничтожение турецкого танка. Съёмка курдских ополченцев

Спустя две недели операции сирийский Африн пока так и не взят под полный контроль. Интенсивные бои идут к северу от города, где туркам удалось закрепиться на холмах.

Из-за угрозы жизни местные жители бегут из зоны боёв, в том числе в Турцию:

«Сирию часто бомбили. Наши дома, наши машины уничтожены. Мы бежали в Турцию, и здесь теперь тоже бомбят. Мы тут останемся, пока не станет безопасно и можно будет вернуться».

Представители курдов обвиняют Анкару в систематических ударах по гражданским целям. По курдским данным, число мирных жителей, погибших в Африне в результате авианалётов и артобстрелов, превышает 150 человек.

«Это наша земля, мы здесь живём. Даже если придётся жить в подвале или на улице, мы не уйдём. Нельзя уходить из Африна. Невозможно».

Турецкие власти отвергают обвинения в обстреле гражданских объектов.

Между тем во Франции представители местной курдской общины вышли на масштабную акцию протеста. Среди прочего, они заявляли, что разочарованы отсутствием реакции международного сообщества и призывали Париж оказать давление на своих союзников по НАТО.