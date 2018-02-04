Африн: крупнейшие потери Турции

Суббота стала днём самых крупных турецких потерь за время операции «Оливковая ветвь»: погибли семь военнослужащих, из них пятеро — в одном танке, полностью уничтоженном метким попаднием ракеты. Общее число погибших турецких солдат, по данным Генштаба, достигло 13.
Спустя две недели операции сирийский Африн пока так и не взят под полный контроль. Интенсивные бои идут к северу от города, где туркам удалось закрепиться на холмах.
Из-за угрозы жизни местные жители бегут из зоны боёв, в том числе в Турцию:
«Сирию часто бомбили. Наши дома, наши машины уничтожены. Мы бежали в Турцию, и здесь теперь тоже бомбят. Мы тут останемся, пока не станет безопасно и можно будет вернуться».
Представители курдов обвиняют Анкару в систематических ударах по гражданским целям. По курдским данным, число мирных жителей, погибших в Африне в результате авианалётов и артобстрелов, превышает 150 человек.
«Это наша земля, мы здесь живём. Даже если придётся жить в подвале или на улице, мы не уйдём. Нельзя уходить из Африна. Невозможно».
Турецкие власти отвергают обвинения в обстреле гражданских объектов.
Между тем во Франции представители местной курдской общины вышли на масштабную акцию протеста. Среди прочего, они заявляли, что разочарованы отсутствием реакции международного сообщества и призывали Париж оказать давление на своих союзников по НАТО.