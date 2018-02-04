В Сирии сбит российский Су-25

Российская авиация нанесла массированный удар высокоточным оружием по району Сирии, где в субботу был сбит российский боевой самолёт. Пилот сумел катапультироваться, но был окружён и погиб в бою с боевиками исламистской группировки, известной как Джебхат Ан-Нусра, контролирующей эту территорию. По данным минобороны России, штурмовик Су-25 совершал облёт зоны деэскалации в районе Идлиба и был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Некоторые обломки самолёта упали на посёлок, разрушив несколько домов. Сейчас представители России при содействии турецких военных пытаются вернуть тело погибшего офицера.

По заявлению российских военных, ответный удар был нанесён по району, из которого была запущена ракета, а также по месту падения штурмовика. При этом, как сообщается, были уничтожены более 30 боевиков группировки, взявшей на себя ответственность за сбитый самолёт.