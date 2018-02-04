В предвкушении Супербоула

Главный день для поклонников американского футбола. Самое рейтинговое спортивное событие североамериканского континента. В воскресенье в Миннеаполисе "Филадельфия Иглс" и "Нью-Инглэнд Пэтриотс" поборются за Cупербоул. И рекордно морозная погода не помеха ни для спортсменов, ни для болельщиков.

"Великолепно! Лучше такого дня ничего быть не может!"

"Я хочу, чтобы они играли на открытом стадионе. Для футбола сейчас отличная погода".

"Орлы" из Филадельфии сыграют в финале в третий раз, и фанаты этой команды не могли пропустить такое событие.

"Один раз в жизни. Не каждый год нам такое удается".

Огромные цены на билеты фанатов не испугали. Например, этот болельщик "орлов" не пожалел 3500 долларов.

"Я потратил все деньги со свадьбы и медового месяца".

На счету действующего чемпиона "Инглэнд Пэтриотс" - пять побед. Если им вновь улыбнется удача, то они догонят по количеству супербоулов самый титулованный клуб – "Питтсбург Стилерз". Однако фанаты их противников уверены, что трофей все же уедет в Филадельфию.

"Мы голодны. Мы хотим этого. Это наш год!"

Супербоул – это настоящее шоу. Каждый год самые популярные артисты, в том числе Леди Гага, Бейонсе, Марайя Кэри, удостаиваются чести исполнить американский гимн. В этом году выбор организаторов пал на певицу Пинк.

А тем временем предсказать, кому достанется титул, попыталась бегемотиха по имени Фиона. И ей больше приглянулась зеленая коробка с изображением орла.