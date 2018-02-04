Мощный снегопад парализовал Москву

Мощный снегопад, метель, гололедица и шквалистый ветер - непогода продолжает испытывать на прочность москвичей. В столице объявлен "оранжевый" уровень опасности. Штормовое предупреждение продлили как минимум до вторника. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник интенсивность осадков уменьшится, однако температура воздуха опустится до -15.
Сообщается о гибели одного человека из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Ещё пятеро пострадали.
Из-за снежных заторов власти Москвы просят водителей воздержаться от поездок по городу.
Плохая видимость привела к задержке или отмене порядка 60 рейсов в столичных аэропортах.
Непогода затронула 13 регионов Центрального федерального округа. Без электричества остаются 62 тысячи жителей не только Московской, но и Владимирской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областей.