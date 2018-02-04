Палестинец убит израильскими военными

Палестинец застрелен во время спецоперации израильских военных на Западному берегу. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации. Пуля попала молодому человеку в голову. Как передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца, около 200 палестинцев начали забрасывать солдат камнями. В этот момент и раздался выстрел. Представитель Армии обороны Израиля говорит, что молодой человек пытался забраться в машину, в которой находились военные.

В населенном пункте Буркин израильские солдаты искали тех, кто мог быть причастен к убийству раввина Разиэля Шеваха. Его автомобиль был обстрелян на одной из дорог на Западном берегу в начале января. В середине прошлого месяца израильские военные застрелили палестинца, подозреваемого в совершении преступления.