Срочная новость

Срочная новость

Западный берег реки Иордан

Палестинец убит израильскими военными

Палестинец застрелен во время спецоперации израильских военных на Западному берегу. Пуля попала молодому человеку в голову.

Сейчас воспроизводится:

Палестинец убит израильскими военными

Палестинец убит израильскими военными
Размер текста Aa Aa

Палестинец застрелен во время спецоперации израильских военных на Западному берегу. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации. Пуля попала молодому человеку в голову. Как передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца, около 200 палестинцев начали забрасывать солдат камнями. В этот момент и раздался выстрел. Представитель Армии обороны Израиля говорит, что молодой человек пытался забраться в машину, в которой находились военные.

В населенном пункте Буркин израильские солдаты искали тех, кто мог быть причастен к убийству раввина Разиэля Шеваха. Его автомобиль был обстрелян на одной из дорог на Западном берегу в начале января. В середине прошлого месяца израильские военные застрелили палестинца, подозреваемого в совершении преступления.

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream