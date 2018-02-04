Самый жесткий допинг-контроль

Меры по контролю за употреблением допинга на Олимпиаде в Пхенчхане будут самыми жесткими за всю историю Игр. Об этом сообщили представители Международного олимпийского комитета. С начала прошлого апреля по конец января было взято более 16 тысяч проб – это на две трети больше, чем за тот же период в преддверии сочинской олимпиады. Тесты прошли и все российские спортсмены, которые были допущены к участию в Играх. Речь идет о 168 атлетах.

"Во время Игр проводится много тестов вне соревнований, поскольку очевидно, что это очень эффективная практика. Каждый спортсмен знает, что если он хорошо показывает себя на Олимпиаде, то ему придется пройти проверку после выступления. Мы проведем более 1000 тестов во время состязаний и 1400 – во внесоревновательный период. Всего вместе с образцами крови будет взято более 2500 проб", - заявил директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт.

Выступление южнокорейских музыкальных групп и огненное шоу с участием акробатов ждали зрителей культурной Олимпиады, которая стартовала за несколько дней до начала спортивных состязаний. Главной площадкой фестиваля стал город Каннын, который через несколько дней примет у себя соревнования по хоккею, кёрлингу и конькобежному спорту.