Месть "итальянского стрелка"

Небольшой итальянский город Мачерата постепенно приходит в себя после субботней стрельбы, которую открыл по выходцам из Африки 28-летний Лука Траяни. В расистских мотивах его преступления полиция не сомневается. Он сам признался, что последней каплей для него стала новость об убийстве местной девушки, обвиняемый - нелегал и наркоторговец из Нигерии.

"Я взял пистолет и решил убить их всех", - приводит слова Траяни газета Corriere della Sera.

Трудный подросток, исключенный из школы за неуравновешенное поведение и проходивший лечение у психиатра, и сторонник националистической партии "Лига Севера", от которой в прошлом году он баллотировался на муниципальные выборы, - портрет вырисовывается однозначный.

"Все указывает на то, что мы имеем дело с крайне правым экстремистом, и его приверженность фашистским и нацистским идеям очевидна" - заявил министр внутренних дел Марко Миннити.

При обыске квартиры следователи обнаружили "Майн Кампф", "Историю социальной республики" Муссолини, кельтские кресты и тематические журналы. Сейчас полиция изучает содержимое компьютера. Луке Траяни предъявлены обвинения по статьям "преступление на почве ненависти" и "незаконное хранение оружия"

За месяц до парламентских выборов, на которых вопрос нелегальной миграции занимает одно из центральных мест, и на фоне роста популярности крайне правых взглядов, "дело Траяни" стало тревожным сигналом для всей Италии. Премьер-министр Паоло Джентилони призвал к спокойствию и заявил, что не допустит насилия: "Я верю в то, что у всех политических сил есть чувство ответственности. Государство будет особенно жестким с теми, кто намерен раскручивать спираль насилия"

В результате стрельбы пострадали 6 человек. Все живы, один мужчина получил серьезное ранение в грудную клетку.