Германия в шаге от коалиции?

Правительство Германии будет сформировано в ближайшие два дня? По крайней мере, с таким настроем Ангела Меркель прибыла в воскресенье на очередную встречу с лидером Социал-демократической партии (СДПГ) Мартином Шульцем. На повестке дня - ключевые вопросы здравоохранения, экологии, трудовой реформы, и согласование списка кандидатов от социал-демократов.

"Я настроена на продуктивную встречу, но, конечно, понимаю, что предстоят сложные переговоры. Мы знаем, какая ответственность лежит на нас и стараемся оправдать ожидания", - заявила Ангела Меркель.

Спустя четыре месяца после парламентских выборов, которые оставили Германию без большинства, Ангела Меркель оказалась в незавидном положении. С одной стороны - консерваторы внутри собственной партии, требующие сдерживания крайне правых, с другой - поиски компромисса с социал-демократами под давлением левого крыла.

"Сегодня напряженный день, мы будем вести переговоры до позднего вечера или даже до ночи. Посмотрим, как пойдет", - заявил Мартин Шульц.

Если стороны все же не смогут договориться, то Ангеле Меркель придется либо формировать правительство меньшинства, либо согласиться на новые выборы. Оба сценария не обещают принести стабильности первой экономике Европы.