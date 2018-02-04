Демонстрации в Котбусе

Сотни человек провели в субботу демонстрацию в поддержку мигрантов в городе Котбус на востоке Германии. Собравшиеся протестовали против действий ультра-правых группировок, которые, по их словам, стремятся нагнетать в городе напряжённость после того, как в прошлом месяце вооружённые ножами сирийские подростки дважды нападали на местных жителей. «У меня такое ощущение, – говорит одна из участниц, – что началась настоящая истерия, и пришло время действовать, чтобы остановить её».

Спустя несколько часов по городу прошла демонстрация сторонников ультраправых, которые протестовали против растущего, по их утверждениям, насилия со стороны мигрантов. «Почему я здесь? Чтобы защитить мою страну, – заявляет демонстрант. – Да. Не могу допустить, чтобы беженцы расхаживали здесь, в Котбусе, с ножами и нападали на людей. Этому не бывать».

Население Котбуса – 100 000 человек. При этом город принял 4300 мигрантов, превысив положенную квоту. Городские власти уже заявили, что больше беженцев город принять не может.