ФРГ: коалиции нет, но будет

Консерваторы канцлера ФРГ Ангелы Меркель не смогли завершить коалиционные переговоры с социал-демократами Мартина Шульца к вечеру воскресенье. Но заверили, что добились "значительного прогресса" и "продолжат диалог в понедельник".
В ходе воскресных переговоров стороны договорились инвестировать более 2 млрд евро в социальное жилье, а также направить 33 млрд евро муниципалитетам для различных проектов. Ранее удалось согласовать вопроcы, касающиеся миграции, энергетики и сельского хозяйства. Но камнями преткновения всё ещё остаются здравоохранение и трудовая политика.
Четыре месяца спустя после выборов крупнейшая экономика Европы находится в политическом параличе, вызывая озабоченность инвесторов и парнёров по ЕС. А в Берлине не теряют надежды на дальнейшее сотрудничество СДПГ и христианских демократов в рамках "большой коалици"и, управлявшей Германией с 2013 года.