Выборы президента: лидирует Анастасиадис

Во втором туре президентских выборов на Кипре с комфортным преимуществом лидирует Никос Анастасиадис.
Согласно данным экзитпола, действующий глава страны, кандидат от правоцентристской партии "Демократическое объединение" набирал свыше 54% голосов.
Его соперник – бывший министр здравоохранения Ставрос Малас, которого поддерживает оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра, - получил менее 46%.
Явка избирателей, по предварительным данным, составила 73% - на 2% выше, чем в первом туре, прошедшем неделю назад.