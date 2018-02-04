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Выборы президента: лидирует Анастасиадис

Действующий глава Кипра Никос Анастасиадис набирает свыше 54% голосов во втором туре выборов президента республики.

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Выборы президента: лидирует Анастасиадис

Выборы президента: лидирует Анастасиадис
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Во втором туре президентских выборов на Кипре с комфортным преимуществом лидирует Никос Анастасиадис.

Согласно данным экзитпола, действующий глава страны, кандидат от правоцентристской партии "Демократическое объединение" набирал свыше 54% голосов.

Его соперник – бывший министр здравоохранения Ставрос Малас, которого поддерживает оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра, - получил менее 46%.

Явка избирателей, по предварительным данным, составила 73% - на 2% выше, чем в первом туре, прошедшем неделю назад.

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