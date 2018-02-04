Кипр: новый старый президент

Процедура официального объявления имени избранного президента Кипра прошла на особой церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос" в Никосии. Во втором туре выборов в минувшее воскресенье действующий глава государства правоцентрист Никос Анастасиадис заручился поддержкой почти 56% избирателей и одержал победу над своим соперником - кандидатом от коммунистов Ставросом Маласом, который получил около 44% голосов.

Готовясь ко второму вступлению в должность Анастасиадис призывает забыть разногласия ради будущего Кипра:

"Что бы ни говорилось в ходе избирательной кампании, сегодня все это забыто. Теперь важно лишь то, как мы будем работать вместе с завтрашнего дня, чтобы решить наши проблемы".

Сторонники Анастасиадиса празднуют победу: с его очередным правлением они связывают большие надежды. Президент завоевал доверие избирателей в частности тем, что смог справиться с экономическим кризисом на острове в 2013 году:

"Он внушает доверие инвесторам, и вообще, когда он только начинал пять лет тому назад, всё шло из рук вон плохо. А теперь всё лучше и лучше, и мы не хотим никаких перемен".

"Поскольку ему удалось пройти испытание первых пяти лет, думаю, что в следующее пятилетие ему будет уже легче выполнить обещания, которые он дал людям, сделать больше для бедных людей, для пенсионеров".

Процедура официального вступления в должность переизбранного главы государства пройдет 28 февраля. Проблема воссоединения острова, разделённого более 40 лет назад остаётся нерешённой.

"Во время первого мандата цель Никоса Анастасияда заключалась в том, чтобы вывести страну из глубокого финансового кризиса. Сегодня он победил во второй раз того же соперника. Завтра ему придется решать сохраняющиеся экономические проблемы, а также возобновить попытки урегулирования давнего кипрского спора", - передаёт из Никосии корреспондент "Евроньюс" Эфи Коцукоста.