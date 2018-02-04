Второй тур на Кипре: кто не явится?

На Кипре идёт голосование во втором туре президентских вборов. Действующий глава государства Никос Анастасиадис против экс-министра здравоохранения Ставроса Маласа.

Право голоса имеют боле 550 тысяч человек, однако вопрос — сколько из них воспользуются им. В прошлом году парламент отменил штрафы за неявку на участки, и в первом туре число оставшихся дома достигло рекордных для страны 28%.

«Я проголосовала, я против неявки: голосовать надо. Я надеюсь, что борьба будет честной и победитель сделает всё возможное для улучшения ситуации в стране».

«Многие мои знакомые говорят — зачем идти голосовать, нам никто из кандидатов не нравится. Но главное — отдать голос за того, кто разделяет хотя бы часть наших взглядов, чтобы мы смогли проголосовать, а не воздердживаться».

В первом туре Анастасиадис опередил соперника более чем на 5%, и в целом наблюдатели скорее отдают первенство ему.

Как сообщает наш корреспондент Марис Иоанну, «Экономика, банковская система, проблема объединения, энергетика и европейская политика — главные вопросы, которые придётся решать новому президенту, который будет сегодня избран.