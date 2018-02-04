Корсиканские националисты провели демонстрацию

Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации корсиканских националистов, прошедшей в субботу в городе Аяччо. Главное требование манифестантов – придание острову статуса автономии. Другим их важным требованием остаётся перевод корсиканских заключённых в тюрьмы, расположенные на острове: «Заключённых следует перевести на Корсику, они сейчас далеко от своих семей, а имеют право быть ближе к дому, как и все остальные».

Националисты настаивают также на введении запрета на покупку корсиканской недвижимости для жителей других регионов Франции, а кроме того – на признании местного языка официальным: «Мы добиваемся признания корсиканского языка на нашей территории, придания ему официального статуса наравне с французским языком».

Сторонники националистов в декабре одержали убедительную победу на местных выборах, получив две трети мест в региональной Ассамблее.