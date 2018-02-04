Пекин осудил новую ядерную доктрину США

Пекин призывает Вашингтон «отказаться от мышления времён "холодной войны"».
«Китай выступает за мирный путь развития, оставляя за собой право на самооборону», но «ни при каких обстоятельствах не станет применять атомное оружие первым», - заявили в китайском министерстве обороны.
Так власти страны отреагировали на доклад под названием «Обзор ядерной политики», ранее опубликованный Пентагоном. В документе говорится, что Китай (наряду с КНДР, Ираном и Россией) представляет собой «ядерную угрозу».
В ответ на нёе США планируют «разнообразить» свой ядерный арсенал ракетами малой мощности, вероятность применения которых значительно возрастает, в сравнении с оружием, которым страна обладает на данный момент.
Москва отметила «конфронтационный заряд и антироссийскую направленность» доклада.
С осуждением новой ядерной доктрины Штатов выступил и Берлин. В немецком МИД заявили, что «запущена спираль новой гонки атомных вооружений», которая «ставит под вопрос глобальный миропорядок».