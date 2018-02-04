Жизнь как карнавал

В Венеции официально начался знаменитый карнавал. 12 прекрасных местных жительниц прогулялись по улицам города. "Шествие Марий" напоминает о 12 самых красивых девушках Венецианской республики, которых в 1039 году похитили пираты. К счастью, храбрым воинам дожа удалось их освободить.
"Венецианский карнавал уникален. Атмосфера во время нашего шествия такая спокойная. Мы ощущаем себя единым целым, каждый вовлечен в это действо. Настроение прекрасное. Все веселятся", - рассказывает одна из прекрасных Марий.
Жители Рио-де-Жанейро решили не дожидаться начала карнавала. Тысячи человек устроили импровизированное шествие вдоль знаменитого пляжа Копакабана – так называемый парад "блокос".