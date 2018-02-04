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Жизнь как карнавал

Венеция и Рио-де-Жанейро - такие разные города, такие разные карнавалы.

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Жизнь как карнавал

Жизнь как карнавал
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В Венеции официально начался знаменитый карнавал. 12 прекрасных местных жительниц прогулялись по улицам города. "Шествие Марий" напоминает о 12 самых красивых девушках Венецианской республики, которых в 1039 году похитили пираты. К счастью, храбрым воинам дожа удалось их освободить.

"Венецианский карнавал уникален. Атмосфера во время нашего шествия такая спокойная. Мы ощущаем себя единым целым, каждый вовлечен в это действо. Настроение прекрасное. Все веселятся", - рассказывает одна из прекрасных Марий.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Жители Рио-де-Жанейро решили не дожидаться начала карнавала. Тысячи человек устроили импровизированное шествие вдоль знаменитого пляжа Копакабана – так называемый парад "блокос". 

Фото: REUTERS/Pilar Olivares

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