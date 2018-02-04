Салаха Абдеслама судят в Брюсселе

Суд над Салахом Абдесламом, главным обвиняемым в причастности к парижским терактам 2015 года, начинается в понедельник в Брюсселе. Здесь подсудимый, объявленный в розыск, был обнаружен в марте 2016-го, но в ходе штурма квартиры, где он скрывался с двумя другими членами террористической группировки, бежал и был задержан лишь через 3 дня. При этом он был ранен в ногу.

Поскольку наиболее серьёзные преступления, в которых обвиняется этот человек, были совершены на территории Франции, Брюссель принял решение передать его Парижу.

В Бельгии он обвиняется в применении оружия против полицейских. Даты начала судебного рассмотрения его дела во Франции ещё не назначены.

На каждое заседание суда Абдеслама будут доставлять под усиленной охраной на полицейском вертолёте из французского Вандэн-ле-Вьея в 130 километрах от бельгийской столицы - в тюрьме строгого режима, в которой он там содержится, на 90 заключённых приходится 250 надзирателей.

Более 100 полицейских будут охранять и брюссельский Дворец правосудия, где начнётся процесс.

Две камеры, установленные в зале заседания, позволят журналистам следить за происходящий из другой комнаты.

Сразу несколько нападений были совершены в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года в Париже почти одновременно: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей на террасах кафе и ресторанов на северо-востоке столицы и бойня в концертном зале "Батаклан".

Жертвами терактов в Париже стали 130 человек, более 350 получили ранения. Среди нападавших был и старший брат Абдеслама Ибрагим, взорвавший себя у стадиона. Салах также должен был стать смертником, но его "пояс шахида" либо не сработал, либо не был взорван им самим в последний момент.

Четыре месяца боевик скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе. После его ареста оставшиеся на свободе члены ячейки группировки "Исламское государство" 22 марта 2016 года совершили теракты и в бельгийской столице, убив более 30 и ранив около 200 человек.

Родственники 17 жертв парижских терактов решили подать иски к властям Бельгии. Они обвиняют Брюссель в том, что бельгийские правоохранительные органы не предприняли надлежащих мер для предотвращения трагедии.

По данным СМИ, полиция королевства получила сведения о радикальных настроениях и намерении выехать на войну в Сирии братьев Ибрагима и Салаха Абдесламов, однако никак не отреагировала на них. Запрос прокуратуры, направленный в антитеррористическое подразделение федеральной полиции (взять под особый контроль телефонные переговоры и электронную переписку братьев), не был удовлетворён "по причине нехватки финансирования ведомства". В связи с этим в апреле 2015-го дело Абдесламов было решено прекратить, а через 7 месяцев были совершены теракты в Париже.