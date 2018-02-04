Президент МОК призывает реформировать CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне нуждается в реформировании — с таким заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он весьма разочарован вердиктом суда отменить решение МОК о пожизненном отстранении российских спортсменов от Олимпиад.
По его словам, КАС пока ещё даже не ознакомил Комитет с полной формулировкой решения, отложив это на конец февраля.
«Мы не можем допустить, чтобы Спортивный арбитражный суд рисковал потерей доверия атлетов. Поэтому, нам придётся исполнить свой долг и внести предложения о том, как улучшить ситуацию, как можно восстановить доверие спортсменов», — заявил Бах.
Ряд российских политиков назвали позицию Томаса Баха «удручающей» и заявили, что реформировать нужно не суд, а как раз Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.
В Москве на самых разных уровнях неоднократно заявляли, что считают весь допинговый скандал политически мотивированным.