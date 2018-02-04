Акция в Афинах: "Македония - это Греция"

"Македония - это Греция" - под таким лозунгом в воскресенье в центре Афин прошла многотысячная акция греков, несогласных с названием их ближайшего соседа. Люди несли флаги своей страны, флаги греческой православной церкви и баннеры "Македония - не для продажи". Играли военные марши.

Перед демонстрантами выступил известный греческий композитор и общественный деятель 92-летний Микис Теодоракис. "Защищать права своей страны и своего народа это не национализм, это патриотизм. Сегодня здесь на площади Синтагма греки выступают единым фронтом и их ответ тоже един: существует только одна Македония, и Македония была, есть и навсегда останется Грецией".

По данным организаторов, в акции приняли участие 1,5 млн человек. Данные полиции скромнее - 140 тыс. В Афины съехались люди из регионов, несколько паромов прибыли с Кипра. Кристос Киликопулос - из города Драма в Восточной Македонии. В пути он провел всю ночь. Но говорит, не мог не приехать: "Не может быть никакого компромисса. Греция одна. Македония одна. Македония - это Греция. И на этом точка".

"Македонский вопрос" ссорит Афины и Скопье последние двадцать пять лет. Однако политические лидеры соседних стран говорят, что в 2018 году появился шанс его разрешить.

Из Афин передает корреспондент euronews Симела Тухтиду:

"Организаторы акции и люди, которые съехались в Афины со всей Греции, требуют, чтобы любая договоренность с правительством бывшей югославской республики Македония была вынесена на референдум".