Пентагон выпустил "Обзор ядерной политики"

США обеспокоены расширением российского ядерного потенциала, а потому намерены наращивать свои возможности в этой сфере - сообщается в новом "Обзоре ядерной политики", выпущенном Министерством обороны Соединенных Штатов. В документе говорится, что США могут прибегнуть к использованию оружия этого типа в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае масштабного неядерного удара.

"После окончания "холодной войны" США работали над тем, чтобы сократить количество ядерного оружия и снизить его роль. Предыдущий "Обзор ядерной политики" был выпущен в 2010 году. Сейчас мир стал другим. Сложная, изменчивая ситуация в сфере безопасности требует постоянных усилий по сдерживанию", - заявил заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан.

В документе Пентагона выражается озабоченность по поводу того, что Россия стремится модернизировать тактическое ядерное оружие и, по мнению Вашингтона, вновь хочет стать сверхдержавой. Кроме того, в документе уделено особое внимание Китаю и Ирану, а также Северной Корее, от которой, по словам авторов обзора, исходит "явная и серьезная угроза".