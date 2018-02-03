Фондовый рынок США резко упал

Текущая неделя стала худшей для фондового рынка США за последние два года. Индекс Dow Jones упал за день на 665 пунктов. По мнению Рэнди Уотса, главного специалиста по инвестиционной стратегии компании Уильям О'Нил, имела место коррекция: «Полагаем, что речь в данном случае речь идёт лишь о коррекции, потому что рынок был заметно перегрет по отношению к скользящей средней за 21 день, которая сегодня составляет примерно 2795. Так что теперь он несколько отошёл от этого значения, полагаем, в краткосрочной перспективе коррекция может продолжиться. Но в целом мы по-прежнему считаем американские акции привлекательным вложением».

Специалисты объясняют также эту ситуацию резким ростом доходности американских гособлигаций, вследствие чего инвесторы стали активно распродавать акции компаний.