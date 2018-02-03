Ракетный удар по территории Турции

По меньшей мере два мирных жителя погибли и 16 получили ранения в турецком городе Рейханлы на границе с Сирией в результате ракетного удара. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Как сообщает турецкий частный канал NTV, обстрел, вероятно, велся бойцами курдских отрядов "Сил народной самообороны" с территории сирийского Африна.

В пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что с начала военной операции "Оливковая ветвь" в сторону городов Рейханлы и Килис были выпущены более 80 снарядов. Военную кампанию в Африне Турция начала две недели назад. Направлена она против курдских "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает террористическими. За это время в Африне погибли порядка 90 человек.