Отставок пока не будет

Публикация документов о злоупотреблениях ФБР и минъюста США не приведёт — пока — к перестановкам в этих ведомствах. Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять замминистра Рода Розенстайна — одну из центральных фигур этой истории.

Минъюст и ФБР, со своей стороны, выступили с заявлениями о полном доверии своим сотрудникам.

Тем не менее, оппоненты Трампа уверены, что публикация направлена лишь на то, чтобы прекратить расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентскую кампанию:

«Ясно, что это только подогреет конфликт, который развивается между Белым домом с одной стороны и ФБР и министерством юстиции с другой стороны. Белый дом настаивал на опубликовании этого документа, поскольку президенту нужна была информация, которую, как он полагает, можно использовать для дискредитации расследования комиссии Роберта Мюллера. И это может оказаться как раз тем, что нужно», — считает журналист «Ассошиэйтед пресс» Эрик Такер. В то же время ФБР прекратило считать «надёжным источником» бывшего британского агента Кристофера Стила: именно приписываемое ему досье на Трампа послужило основой для начала расследования. Отмечается, что проверить информацию, изложенную в досье, не удалось.

Однако ФБР отказалось от источника не из-за этого, а из-за «несанкционированного раскрытия его связей с бюро».