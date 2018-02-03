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Spice Girls возвращаются

Британская поп-группа Spice Girls объявила о совместных планах в 2018 году.

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Spice Girls возвращаются

Spice Girls возвращаются
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"Перчинки" решили тряхнуть стариной - одна из самых успешных британских поп-групп 90-х Spice Girls вновь воссоединяется. Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл, Мелани Браун, Виктория Бекхам и Мелани Чисхольм официально объявили о желании поработать вместе в 2018 году.

О конкретных планах не сообщается. Однако, по слухам, против возобновления концертной деятельности была Бекхам, поэтому певицы договорились о записи нового альбома и участии в телепроектах.

С момента распада в 2000 году Spice Girls объединялись как минимум трижды. Десять лет назад для мирового турне, на открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году и следом представили премьеру мюзикла по своим хитам "Viva forever".

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower

Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham) le

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