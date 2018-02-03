Spice Girls возвращаются

"Перчинки" решили тряхнуть стариной - одна из самых успешных британских поп-групп 90-х Spice Girls вновь воссоединяется. Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл, Мелани Браун, Виктория Бекхам и Мелани Чисхольм официально объявили о желании поработать вместе в 2018 году.
О конкретных планах не сообщается. Однако, по слухам, против возобновления концертной деятельности была Бекхам, поэтому певицы договорились о записи нового альбома и участии в телепроектах.
С момента распада в 2000 году Spice Girls объединялись как минимум трижды. Десять лет назад для мирового турне, на открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году и следом представили премьеру мюзикла по своим хитам "Viva forever".