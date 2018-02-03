Где воевал Наполеон — там поселился Пучдемон. В Ватерлоо бельгийские журналисты нашли виллу, куда переезжает бывший глава Каталонии. По их данным, это особняк площадью в 550 квадратных метров, с шестью спальнями, тремя ванными комнатами и сауной, 4400 евро в месяц.

Договор об аренде заключил друг и соратник Пучдемона; за дом уже внесён депозит на два месяца вперёд.

По мнению наблюдателей, переезд означает, что опальный политик не намерен возвращаться в Испанию.

О новом доме прослышали и некоторые каталонцы, живущие в Бельгии:

— Я пришла, чтобы проверить, правда ли это всё. И действительно, тут работы идут полным ходом.Так что наверняка он там, хотя ему следует быть в Испании и отвечать перед судом за свои действия.

— Вы так говорите, будто ему здесь нечего делать?

— Абсолютно нечего. Он дезертир, трус, ему надо вернуться в Испанию, под суд. Карлес Пучдемон уехал в Бельгию в конце октября, после референдума о независимости Каталонии. Испания пока безуспешно — добивается его выдачи.

Сам экс-глава автономии несколько дней назад заявил, что его соратники по борьбе за независимость «принесли его в жертву».