Леди Гага отменяет тур

Американская певица Леди Гага окончательно отменяет концерты в десяти городах из-за плохого самочувствия: обострения болей из-за фибромиалгии. Исполнительница принесла извинения всем поклонникам и пообещала вернуться к ним позже, но подчёркивает, что сейчас это не в её власти. Отменены концерты в Лондоне, Манчестере, Цюрихе, Кёльне, Стокгольме, Копенгагене, Париже, Берлине и Рио-де-Жанейро. Деньги за билеты должны вернуть уже в ближайшие дни.

Врачи, по словам многократной обладательницы «Грэмми», полностью поддерживают решение оставаться пока дома.

Осенью прошлого года должен был начаться концертный тур в поддержку пятого студийного альбома Леди Гаги. Но тогда же стало известно, что певица уже несколько лет страдает фибромиалгией: это не до конца изученная хроническая болезнь, одним из симптомов которой являются боли во всём теле.