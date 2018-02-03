В Италии стрелял националист?

В Италии появляются новые подробности субботней стрельбы в Мачерате, в результате которой ранения получили шесть человек. Все они - иностранцы, их жизнь вне опасности.

Преступником оказался 28-летний Лука Траяни. Он был оперативно и без сопротивления задержан в центре города. Во время ареста мужчина вскинул руку в фашистском приветствии и закричал "Да здравствует Италия", на плечах у него был итальянский флаг. Сообщается, что в прошлом году Траяни выдвигал свою кандидатуру на местные выборы от партии "Лига севера", известной своими националистическими взглядамм.

О произошедшем говорит один из раненых: "Я вышел сегодня утром прогуляться и купить сигарет, и вдруг получил выстрел в ногу. Он стрелял из машины, я не видел его лица".

По информации прессы, Траяни стрелял в восьми разных районах города. Его целью были не только выходцы из Африки, но и офисы правящей Демократической партии.

Сейчас полиция выясняет, есть ли связь между стрельбой в Мачерате и задержанием здесь же, несколькими днями ранее мигранта из Нигерии. Он подозревается в убийстве 18-летней итальянки, чье расчлененное тело было обнаружено в прошлую среду. Впрочем родственники жертвы исключают, что она была знакома с Траяни.