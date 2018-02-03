Стрельба в Италии: расовые мотивы?

По меньшей мере шесть иностранцев получили ранения в результате перестрелки в итальянском городе Мачерате в 200 километрах от Рима. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщают, что целью преступника были мигранты из Африки.

Мужчина, находясь в автомобиле, открыл по приезжим огонь. Предполагаемого нападавшего уже арестовала полиция. Им оказался 28-летний уроженец Мачераты Лука Траини. При задержании у мужчины изъяли пистолет. Следствие не исключает, что преступление совершено по расовым мотивам. На шее Траини был повязан итальянский триколор. Как сообщает газета Corriere della Sera, во время задержания мужчина вскинул руку в фашистском приветствии и закричал "Да здравствует Италия!"

Инцидент произошел через несколько дней после того, как в том же районе полиция задержала мигранта из Нигерии. Он подозревается в убийстве местной жительницы, чьи останки были обнаружены в двух чемоданах.