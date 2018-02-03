В ожидании решения МОК

За шесть дней до начала Олимпиады в Пхёнчхане судьба российских спортсменов по-прежнему в центре внимания Международного Олимпийского Комитета.

В субботу в южнокорейской столице на заседании исполнительного комитета, в частности, обсуждалось решение Спортивного арбитражного суда, который удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, ранее отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за допинговых скандалов. 15 из них, в числе которых двое тренеров, готовятся к соревнованиям.

"Эти пятнадцать имен будут переданы на новое рассмотрение для приглашения спецкомиссии под руководством Валери Фурнейрон, экс-министра спорта Франции, и она - группа, которую она возглавляет , изучит их в свете принятого решения", - заявил директор по коммуникация Марк Адамс. Он также отметил, что Олимпийский комитет оставляет за собой право подать апелляцию.

Тем временем по всей России - от Москвы до Владивостока - в субботу прошли массовые акции и концерты в поддержку российских олимпийцев. Министр спорта Павел Колобков выразил надежду ,что МОК все же успеет определиться до старта Олимпийских игр.