В ожидании вердикта МОК

Приглашать ли в Пхенчхан тех российских спортсменов, чья пожизненная дисквалификация была аннулирована два дня назад? На этот вопрос в ближайшее время нужно будет ответить исполкому Международного олимпийского комитета, члены которого в субботу прибыли в столицу зимних Игр. МОК предстоит решить судьбу 13 спортсменов, чьи имена Олимпийский комитет России внес в дополнительную заявку.

Два дня назад Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов, тем самым отменив решение МОК о пожизненном отстранении этих атлетов от участия в Олимпиадах. Теперь Россия должна вернуться на первую строчку в медальном зачете сочинских Игр.

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski 25/01/2018

Олимпиада начнется менее, чем через неделю, и представители МОК остались довольны местным пейзажем. По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, "эта Олимпиада пусть и не по-рождественски, но все же будет белоснежной".