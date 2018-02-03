На Балканы обрушились снегопады

Зима наконец добралась до западных Балкан. Глазам местных жителей впервые в этом календарном году открылись по-настоящему зимние пейзажи. Правда, автомобилисты такой погоде совсем не рады. Проехать до дорогам вблизи словенской столицы – Любляны – оказалось непростой задачей, особенно в час-пик.

Фото: Медводе, Словения REUTERS/Srdjan Zivulovic

Схожая ситуация в соседней Хорватии. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни снега выпадет еще больше. К таким сюрпризам погоды многие оказались не готовы. Днем ранее авария произошла рядом с городом Карловац. Водитель школьного автобуса не справился с управлением, и транспортное средство упало в овраг. Два человека получили ранения.