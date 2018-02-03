Гробница танцующих обезьян

Египетские археолги обнаружили гробницу времен Древнего царства, которой более четырёх тысяч лет. Она находится в районе известного комплекса пирамид в Гизе под Каиром и была построена для жрицы Хетпет. В возрасте и уникальности своей находки ученые не сомневаются. На стенах хорошо сохранились изображения повседневной жизни, сцены охоты, рыбалки и развлечений. Но главной приметой служат редкие рисунки пляшущих под окрестр обезьян — распространённых домашних животоных того времени.

«Это первая находка 2018 года. Речь идет о частной гробнице, которая принадлежала женщине по имени Хетпет. У нее знатное происхождение и она пользовалась привилегиями у фараонов», — заявил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Мумия и статуя в гробнице отсутствовали. Специалисты говорят, что, вероятнее всего, они были украдены много лет назад. Археологи продолжат поиски в этом районе, который известен как место захоронения представителей правящей пятой династии древнеегипетских фараонов.