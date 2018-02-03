Кейптаун может остаться без питьевой воды

На юго-западе ЮАР стоит сильнейшая за последнее столетие засуха. Несмотря на давние предупреждения учёных о возможности такой ситуации, все усилия по её предотвращению оказались недостаточны. Уровень воды в водохранилище у Кейптауна упал заметно ниже критической отметки. Ожидается, что уже к середине апреля жители города останутся без водопроводной воды.

«Власти Кейптауна были сильно разочарованы из-за того, что люди недостаточно сознательно отнеслись к их призывам экономить воду, – отмечает климатолог Саймон Джир. – Поэтому распоряжения городской администрации стали всё более жёсткими, людей призывают использовать не более 50 литров воды в день. Но для того, чтобы люди изменили своё поведение, часто приходится сильно бить их по карману, устанавливая очень высокие тарифы на воду, которые, вероятно, вырастут сильнее, чем на что-либо ещё».

Встревоженные жители города спешат заполнить свои канистры, пока водопровод ещё действует. В магазинах введены ограничения на число отпускаемых в одни руки бутылок с водой. Эксперты отмечают, что Кейптаун стал первым крупным городом, жители которого ощутили последствия глобальных климатических изменений.