Кипр: день до второго тура

На Кипре в воскресенье состоится второй тур президентских выборов: действующий глава государства Никос Анастасиадис против экс-министра здравоохранения Ставроса Маласа. В первом туре Анастасиадис опередил соперника более чем на 5%.

Наблюдатели отмечают растущую пассивность избирателей: неявка в первом туре достигала весьма высоких для Кипра 30%.

«Я не следил за предвыборной кампанией, для меня самое важное — что́ политики делали последние пять лет, а не что́ они обещали последние три месяца ради голосов».

Воздействие финансового, банковского, экономического кризиса волнуют жителей острова. В этом вопросе преимущество на стороне Анастасиадиса, который довольно эффективно сумел справиться с последствиями.

«Мы думали в первую очередь об экономике, о будущем Кипра, о выступлениях двух кандидатов. Впервые мы услышали от них что-то новое об экономике и объединении острова, чего мы не знали до этого».

«Безработных очень много, а из тех, кто работает, многие получают 500-600 евро в месяц. На эти деньги прожить невозможно».

Как сообщает наш корреспондент Марис Иоанну,

«Экономика была в центре внимания предвыборных дебатов между кандидатами и обсуждений в среде избирателей. Вопрос объединения Кипра впервые оказался не самым главным».